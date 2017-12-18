Самые яркие моменты из фильмов 2017 года за восемь минут — видео

Автор собрал в ролик эпизоды из 300 кинолент, вышедших на большие экраны страны в этом году.

Блогер создал видеоролик, в котором собрал самые яркие эпизоды из фильмов 2017 года. Видео опубликовано на его YouTube-канале

В видео длительностью восемь минут автору удалось уместить самые запоминающиеся кадры из 300 кинолент, вышедших в этом году.

Полный список фильмов автор видео-подборки опубликовал в своём блоге. Так, по его словам, в ролик вошли сцены из таких кинокартин, как "T2: Трейнспоттинг", "Бегущий по лезвию 2049", "Призрак в доспехах", "Тор: Рагнарёк", "Малыш на драйве" и "Логан".