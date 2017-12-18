Волжская учительница отхлестала пятиклассника его же ремнём

На сайте школы Екатерина Ивановна числится как педагог математики с 37-летним стажем.

Классная руководительница в одной из волжских школ отхлестала своего ученика-пятиклассника его же ремнём, сообщает "Блокнот Волжский".

На ролике заметно, что учительница при других детях заставляет ученика поворачиваться и бьёт его ремнём за то, что он пнул другого мальчика.

Наталья Н., приславшая видео изданию, сообщила, что на кадрах учительница математики с 37-летним стажем Екатерина Ивановна Стерлигова. Судя по сайту школы, она работает там с 2003 года. Также автор ролика рассказала, что после педагог вызвала маму мальчика и прилюдно её отчитала.

Ранее Лайф сообщал, что учительница в Пермском крае избила ребёнка учебником по духовно-нравственной культуре.