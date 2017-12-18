На ЧМ-2018 медикам разрешили применять опиоиды

Предварительный вариант соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав России подготовил список препаратов и оборудования, которые медики смогут использовать на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

В перечне всего 19 лекарств и 53 медицинских изделия. Среди них йод, ибупрофен, парацетамол, эпинефрин (адреналин), сальбутамол (препарат от астмы) и сильный опиоидный анальгетик трамадол. Также в чемоданчиках у врачей будут спиртовые салфетки, жгуты, антисептик для рук, дефибрилляторы, шприцы и стетоскопы.

В пояснительной записке к документу Минздрав указал, что аптечка разработана с учётом опыта проведения в России Кубка конфедераций FIFA 2017 года и наполнения чемоданчиков для скорой.