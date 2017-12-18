Сына экс-президента Йемена пытают в плену хуситы

В связи с этим состояние Мудина Салеха, которого повстанцы удерживают против воли, сильно ухудшилось.

Состояние Мудина Салеха, сына бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, находящегося в плену у повстанцев-хуситов, сильно ухудшилось, так как его пытают, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в партии Салеха "Всеобщий народный конгресс".

Напомним, экс-президент Йемена погиб от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. Похороны тайно прошли в ночь на 6 декабря. Его младший сын Халид, по сообщениям СМИ, был ранен, а затем взят в плен. Другой сын убитого пообещал отомстить за отца.