Асад заявил, что терроризм в Сирии ещё существует благодаря поддержке Запада

Глава государства подчеркнул, что война с терроризмом будет завершена, когда будет ликвидирован последний террорист.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что терроризм в стране существует при поддержке Запада. При этом одной из главных проблем является группировка "Джебхат ан-нусра"*.

— Но нам необходимо понять, что когда концентрируют внимание только на ИГИЛ*, то это попытка рассредоточить внимание от того, что терроризм ещё существует при поддержке Запада. Во главе этого террора как раз находится "Джебхат ан-нусра", — заявил Асад.

Глава страны подчеркнул, что терроризм не ограничивается только действиями ИГИЛ. И, пока другие группировки существуют, это значит, что страна пока ещё находится в состоянии войны. Как подчеркнул Асад, война с терроризмом будет завершена, когда будет ликвидирован последний боевик.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что Россия поможет Асаду не допустить, чтобы США снова дестабилизировали обстановку в стране. Так, он прокомментировал сообщение Российского центра по примирению о том, что американские инструкторы занимаются подготовкой уцелевших боевиков ИГИЛ.

* Деятельность организаций запрещена на территории России по решению Верховного суда.