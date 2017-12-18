Эксклюзивный iPhone X с Железным Феликсом выпустили к 100-летию ФСБ

Компания Caviar презентовала дизайн смартфона iPhone X, который выпустили к столетию ФСБ. Корпус новинки выполнен из кожи аллигатора, композитного чёрного оникса, золотого покрытия и титана, а украшено устройство портретом Феликса Дзержинского — как утверждают в пресс-службе компании, "культовой личности в истории Службы безопасности России". Подпись к портрету Железного Феликса гласит: "Холодная голова, горячее сердце и чистые руки". Эту фразу историки приписывают Дзержинскому.

В компании считают, что такой смартфон мог бы стать достойным подарком для человека, посвятившего жизнь службе в ФСБ, а также стать "ценным напоминанием о его заслугах и подвигах".

К слову, о цене.

Стоимость смартфона с эксклюзивным дизайном колеблется от 272 до 287 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти (64 или 256 Гб).