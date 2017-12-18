Россияне рассказали, довольны ли они местом своей работы

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, большинство жителей РФ предпочли бы работать в сфере торговли, промышленного производства и обслуживания.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, что большинство трудоустроенных россиян (87%) довольны местом своей работы. И только 11% опрошенных не любят то, чем им приходится заниматься.

При этом только 18% оценили своё материальное положение как хорошее, 61% — как среднее, 20% — как плохое.

Согласно опросу, больше всего россиян привлекает торговля (31%), промышленное производство (26%) и обслуживание (14%). Но при этом участники опроса считают, что проще всего найти подработку в сферах торговли (39%), обслуживания (32%) и строительства (15%).

Согласно мнению опрошенных, перспективнее всего начинать карьеру в финансовой организации (84%), помощником юриста (78%) и рядовым сотрудником полиции, пожарной охраны (71%).

Также респонденты считают, что самыми востребованными профессиями в ближайшие 7–10 лет будут: рабочий на предприятии (33%), программист (26%) и медработник (24%).

Опрос был проведён 10–11 декабря 2017 года. Объём выборки составил 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 64 лет.