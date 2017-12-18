Ёлка раздора. Украина вернёт Кишинёву деньги за лысую "новогоднюю красавицу"

30-метровое дерево везли в молдавскую столицу из украинского Ивано-Франковска, и большая половина веток в пути попросту отвалилась.

Украинская компания вернёт городской администрации Кишинёва деньги, потраченные на приобретение и транспортировку рождественской ели, которую пришлось срочно заменить. Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на исполняющую обязанности примара молдавской столицы Сильвию Раду.

"Новогодняя красавица" прибыла в Кишинёв из украинского Ивано-Франковска 2 декабря. Рождественское дерево должно было стать самым высоким, которое когда-либо украшало главную площадь страны. 30-метровая ёлка действительно поражала своими габаритами, равно как и крайне унылым внешним видом.

Как пояснили в администрации Кишинёва, украинская компания нарушила правила перевозки, в результате чего дерево при транспортировке значительно "облысело".

— Компании выдвинуто требование о покрытии всех расходов муниципалитета на покупку и транспортировку дерева. Таким образом, 15 тысяч леев (более 220 тысяч рублей, сколько стоила сама ель), а также 13,5 тысячи леев за её транспортировку будут возмещены, — сказала Сильвия Раду.

Отметим, что аналогичный скандал вокруг "лысой" ёлки произошёл и в самом Киеве. Новогодняя ёлка, установленная на Софийской площади в самом центре города, осыпалась уже на следующий день. К слову, привезена она была из тех же мест — Ивано-Франковской области.

Однако если в Молдавии было решено заменить ёлку, то экономные украинцы подвергли её косметическому ремонту: недостающие ветки было решено "нарастить".