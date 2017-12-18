Захарова рассказала об опасности работы дипломатов

Сегодня представитель внешнеполитического ведомства посетила презентацию специального выпуска исторического журнала "Родина" памяти погибшего в Турции российского посла и выступила там перед журналистами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что жизнь многих дипломатов разделилась на "до и после", когда произошло убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

— Когда учимся в МГИМО, инязах, дипломатических академиях, когда проходим историю дипломатических отношений, мы всегда читаем, что дипломатия — это опасная профессия. Но никогда в жизни мы не могли себе представить, насколько она опасна, — сказала Захарова.

Напомним, как сообщал Лайф, посол России в Анкаре был убит 19 декабря 2016 года во время своего выступления на открытии фотовыставки. Убийцей Карлова оказался Мевлют Мерт Алтынташ. Преступника ликвидировали сразу после убийства посла.