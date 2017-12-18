Bloomberg составил топ главных угроз ближайшего десятилетия

Так, по мнению аналитиков компании, миру грозит замена банковской системы биткоинами, второй президентский срок Дональда Трампа, проигрыш "Фейсбука" в борьбе с фейковыми новостями и война КНДР, в ходе которой погибнет Ким Чен Ын.

Аналитический обзор самых опасных событий, которые могут произойти в ближайшие десять лет, опубликовало агентство Bloomberg. При этом в компании отметили, что все сценарии, отображённые в статье не стоит воспринимать, как реальные прогнозы на будущее.

Так, на первой строчке антирейтинга — второй президентский срок Дональда Трампа. Отмечается, что это станет возможным, если политика признают непричастным к организации вмешательства России в выборы страны в 2016 году.

В следующие восемь "опасных" сценариев, которые могут разыграться в ближайшее десятилетие, вошли: проигрыш администрации "Фейсбука" в борьбе с фейковыми новостями, замена банковской системы биткоинами, смерть Ким Чен Ына после того, как он начнёт войну, захват социалистами власти в Великобритании, отказ от нефтяной зависимости и переход на электромобили, развал Европы из-за пенсионеров и торговая война, инициированная Китаем.

Ранее американский профессор Роберт Фарли сообщил, где в 2018 году может начаться Третья мировая война. А военный аналитик Даниэль Эллсберг в новой книге "Машина Судного дня: исповедь ядерного стратега" описал её сценарий и последствия.