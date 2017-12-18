В Москве объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В МЧС предупреждают об ухудшении видимости и увеличении числа аварийных ситуаций.

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с мокрым снегом и дождём, сообщается на сайте главка МЧС по столице.

— По Московской области и городу Москве ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, усиление северо-восточного и восточного ветра с порывами 12–17 м/с, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололёд, — говорится в сообщении.

Непогода продлится до 11 часов 19 декабря. В ведомстве предупреждают о возможном наполнении водой дорог, ухудшении видимости и увеличении числа аварийных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий. Также возможны повреждения ЛЭП и повал деревьев и нестабильных конструкций.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать осторожность при нахождении на улице, а также при управлении автотранспортом и его парковке.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве объявили жёлтый уровень опасности из-за снега и ветра.