Каждый восьмой россиянин остался без секса в 2017 году

В исследовании принимали участие 15 тысяч респондентов, большая часть из которых — в возрасте от 24 до 45 лет.

Специалисты выяснили, что около 13% россиян не занимались сексом в 2017 году. Как уточнили специалисты проекта "Здоровье" компании Mail.Ru, это соответствует каждому восьмому респонденту. Всего же в опросе участвовало 15 тысяч человек, 77% из которых — россияне в возрасте от 25 до 45 лет.

Качеством своей сексуальной жизни недовольны 36% участников опроса. А числом контактов не удовлетворены более половины россиян.

Раз в день или чаще сексом занимался каждый 20-й респондент. Больше одного раза в неделю половые контакты были у 40% участников опроса. 42% проявляли сексуальную активность несколько раз в месяц.

Постоянный сексуальный партнёр на момент исследования был у 82% респондентов. В изменах второй половине созналось 16% участников опроса. Остальные заявили, что никогда этого не делали.

В течение этого года моногамными были 68% опрошенных. Сменить партнёра успел каждый десятый. От трёх до пяти разных партнёров было у 8%. Каждый 200-й участник опроса занимался сексом с более чем 50 разными людьми. Однако "интим на ночь" практикуют 2%.