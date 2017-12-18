Бесперспективняк. Россияне назвали самые провальные для начала карьеры профессии

При этом среди наиболее востребованных респонденты назвали должности юриста, помощника специалиста в финансовой организации и рядового полиции.

По мнению россиян, самыми бесперспективными с точки зрения начала карьеры профессиями сейчас являются дворник и работник ЖКХ — тупиковыми их сочли 82% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

На втором месте оказались должности таксиста и водителя — о них негативно в плане карьерного роста высказались 72% опрошенных. Третью строку антирейтинга, по мнению россиян, занимает работа няней в детском саду с 68% голосов.

При этом самыми перспективными названы должности юриста, помощника специалиста в финансовой организации и рядового полиции.

В ближайшие 7–10 лет самыми востребованными, по мнению респондентов, будут высокотехнологичное производство (33%), IT-технологии (26%), здравоохранение и социальные услуги (24%). Напротив, менее всего пригодятся должности в силовых и госструктурах, а также неквалифицированные рабочие специальности.

Ранее россияне рассказали, довольны ли они местом своей работы.