Страдали при Гиппократе. В фекалиях древних греков нашли опасных паразитов

Учёные Кембриджского университета нашли следы кишечных паразитов в экскрементах древних греков, захороненных на острове Кеа, сообщает издание Science Alert.

Сообщается, что археологии исследовали 25 захоронений времён неолита, бронзового века и эпохи Древнего Рима. Так, специалисты собирали грязь, оставшуюся на тазовых костях людей, так как на ней были частички фекалий. Чтобы убедиться, что паразиты являются именно кишечными, а не обитают в грунте, учёные проверили почву у ног скелетов и черепов.

По данным издания, яйца паразитов — круглых червей Trichocephalus trichiurus, были найдены только в четырёх захоронениях.

Отмечается, что находка не стала открытием нового биологического организма, так как об этих кишечных червях писал ещё древнегреческий врач Гиппократ. В своих медицинских трудах он называл их Ascaris.

По данным исследователей, найденные паразиты вызывали у древних людей слабость, рвоту, диарею, усталость, лихорадку и судороги, потерю аппетита, изжогу и вздутие живота.