Путин вручил госпремию в области правозащитной деятельности Алексеевой

Российский лидер отметил, что с правозащитницей можно в чём-то не соглашаться, спорить, но это не мешает относиться к ней с огромным уважением за её мужество и её позицию.

Президент России Владимир Путин вручил государственную премию в области правозащитной и благотворительной деятельности Людмиле Алексеевой. Глава Московской Хельсинкской группы была тронута и прослезилась, вспоминая первую премию — доктору Лизе. Правозащитница попросила главу государства взять её фонд под патронат.

— Независимыми экспертами и общественными комиссиями по определению кандидатур была проведена большая и, прямо скажем, непростая работа. Однако бывают ситуации, когда выбор практически единодушен: государственная премия за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности присуждена Людмиле Михайловне Алексеевой. В любые времена она была верна себе и своим убеждениям, своим идеалам, — сказал глава государства.

Кроме того, лауреатом премии стал председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени А. Вавиловой Владимир Вавилов.