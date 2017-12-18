Глава ЦИК об участии Навального в выборах: Принесут документы — рассмотрим

По словам Эллы Памфиловой, в отношении любого претендента в кандидаты на высший государственный пост будет применена формальная процедура.

Глава ЦИК Элла Памфилова в связи с официальным стартом президентской избирательной кампании заявила, что ко всем кандидатам без исключения будет применена формальная процедура.

— Мы будем рассматривать ситуацию конкретно в отношении каждого абсолютно, ко всем одинаковая формальная процедура. Принесут документы — будем рассматривать, так как положено, — сказала председатель избирательной комиссии, отвечая на вопрос Лайфа о том, сможет ли Алексей Навальный участвовать в выборах 2018 года.

Она подчеркнула, что решение на каждом этапе будет приниматься, исходя из того, насколько он соответствует требованиям. Речь тут идёт, по словам Памфиловой, о возрасте претендента, судимостях и других формальностях.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о своём желании баллотироваться на высший государственный пост, а позже сообщила, что готова выйти из предвыборной гонки, если в ней примет участие Алексей Навальный.

В свою очередь, в Генпрокуратуре РФ заявили, что Алексей Навальный не имеет законных оснований участвовать в выборах президента в 2018 году. Представитель надзорного ведомства пояснила, что согласно федеральному закону гражданин России, содержащийся в местах лишения свободы, а также осуждённый, в том числе к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за преступление, не может быть избранным президентом РФ.

Напомним, 8 февраля 2017 года оппозиционер был осуждён по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и приговорён к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 5 месяцев со штрафом в размере 500 тыс. рублей.