Украина установила мировой рекорд по проблемным кредитам

Как сообщает представитель Нацбанка страны, самого низкого показателя украинские банки достигли ещё в июле текущего года, но с тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону.

В 2017 году банковская система Украины установила мировой рекорд по проблемным кредитам, заявил директор Департамента финансовой стабильности Нацбанка страны Виталий Ваврищук.

— Мы установили неприятный и дорогой для экономики рекорд, на Украине зафиксирована наиболее высокая доля неработающих кредитов за всю историю мировых наблюдений, — сказал Ваврищук.

По словам представителя Нацбанка, доля проблемных кредитов на Украине достигла пикового показателя в июле, составив 58%. Но с этого времени показатель постепенно снизился, достигнув нормы.

Как сообщают украинские СМИ, в настоящее время объём дефолтных займов в банках составляет 56,5% — 587 миллиардов гривен, данных в кредит, которые с вероятностью в 100% заёмщики уже не вернут.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало прогноз по банковскому сектору Украины, где предполагается, что к концу 2018 года доля проблемных кредитов в стране от их общего объёма составит приблизительно 45–50%.

В августе Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень с "Caa3" — "близкого к дефолту" — до "Caa2" — "крайне спекулятивного".