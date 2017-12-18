Бумажный полтинник останется. ЦБ не будет заменять монетами 50-рублёвые купюры

Специалисты отметили, что у банкнот номиналом 50 и 100 рублей средний срок службы составляет 15 месяцев.

Банк России не планирует производить замену 50-рублёвой банкноты монетой аналогичного номинала. По словам специалистов ЦБ, купюры номиналом 50 и 100 рублей являются самыми ходовыми.

— В настоящее время Банк России не планирует производить замену 50-рублёвой банкноты монетой аналогичного номинала. У банкнот номиналом 50 и 100 рублей средний срок службы составляет 15 месяцев, они являются самыми ходовыми, — цитирует РИА "Новости" специалистов Центробанка.

Ранее ряд СМИ сообщал со ссылкой на генерального директора компании "Мани Фанни" Александра Шустова, что регулятор якобы пересмотрит купюрный ряд. Шустов предположил, что купюры номиналом 50 рублей заменят монетами, как это произошло с десятирублёвками.