"А если серьёзно?" Посольство РФ ответило на критику ЧМ-2018 в британской прессе

Российское посольство в Великобритании отреагировало на статью газеты Daily Mail под названием "Чемпионат мира в России будет посмешищем". В ней, в частности, приводятся обвинения экс-главы Всемирного антидопингового агентства Дика Паунда в адрес ФИФА. Он же в своё время требовал назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.

But seriously - 31 teams are not coming to the World Cup to crack jokes with England pic.twitter.com/tD0wVqHAra — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 декабря 2017 г.

— А если серьёзно, то 31 команда приедет на чемпионат мира в Россию не для того, чтобы смеяться вместе с Англией, — едко ответили дипломаты в своём Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о подготовке к мундиалю, заверил, что "всё будет сделано качественно и в срок". Он отметил, что у России большой опыт успешного проведения крупных соревнований, в частности, напомнил об успешном проведении Кубка конфедераций.