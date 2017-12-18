"Подрыв партнёрства и провокация". Додон возмущён отзывом посла Молдавии в РФ

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики за отзыв посла Андрея Негуцу. По его словам, это все провокация, нацеленная на подрыв партнёрства России и Молдавии.

— Расцениваю это как очередную провокацию проевропейского правительства, направленную на подрыв стратегического партнёрства между нашими странами, — пишет Додон в своём "фейсбуке".

Он добавил, что евроунионисты в руководстве Молдавии целенаправленно идут на обострение отношений с Россией в угоду Западу.

Как ранее сообщал Лайф, МИДЕИ решило отозвать для консультаций посла Андрея Негуца на неопределённый срок.