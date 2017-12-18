Путин подумает о масштабной амнистии в следующем году

Президент России Владимир Путин пообещал подумать насчёт проведения масштабной амнистии в 2018 году. Так он ответил на предложение уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.

— Может быть, можно было подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете? — спросил Зельников у главы государства.

— Можно подумать, — сказал президент России.

Как уже сообщал Лайф, день выборов назначен на 18 марта 2018 года. Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в президентской гонке.