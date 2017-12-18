В России дополнительно выделят 4,3 млрд рублей на уход за тяжелобольными людьми

Российские власти дополнительно выделят из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей на уход за тяжелобольными людьми. В эту сумму входят обеспечение их лекарствами, медицинским оборудованием, в том числе для использования на дому. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

— Принято решение в 2018 году дополнительно выделить из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что такое финансирование будет на регулярной основе. В будущие годы оно будет продолжено с постепенным увеличением.