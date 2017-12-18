На Украине грузовик Нацгвардии протаранил остановку и обезглавил женщину

Всего на остановке в момент столкновения находилось шесть человек, но пятеро успели отскочить, как только увидели приближающийся неуправляемый прицеп.

Инцидент произошёл утром 18 декабря на автодороге Благовещенское — Николаев в городе Новая Одесса, передают местные СМИ со ссылкой на полицию. От грузовой машины MAN на ходу оторвался полуприцеп и влетел в остановку, на которой в тот момент стояли люди.

Отмечается, что в результате происшествия погибла 43-летняя женщина, которая не успела отскочить, увидев приближающийся прицеп, — ей оторвало голову. При этом водитель и пассажиры грузового автомобиля не пострадали.

Местные правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.