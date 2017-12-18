Живодёр из Ростова назло соседям брызнул их коту в морду из перцового баллончика

Как предполагается, таким способом мужчина решил отомстить за инициативу создать ТСЖ.

В Ростове мужчина жестоко избил кота и брызнул ему в морду из перцового баллончика в лифте, пытаясь отомстить соседке. Инцидент произошёл накануне, 17 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Кот, который принадлежал женщине, зашёл после прогулки вместе с её соседом в лифт. Консьержка попросила мужчину довезти котика до 24 этажа. Как только дверь лифта закрылась, подозреваемый начал душить питомца, пытаясь засунуть его в мусорный мешок. Как сообщается, доехав до своего этажа, он распылил газовый баллончик прямо в морду животному. После этого он несколько раз пнул беззащитного кота.

Мужчина отправил лифт с избитым котом на 24-й этаж. Но у кота не было сил выйти, поэтому, когда кабину вызвали, он оказался на первом этаже. Там-то хвостатого практически в бессознательном состоянии увидела консьержка.

На место позвали хозяйку, которая сразу вызвала полицию и повезла кота в ветклинику. Питомца спасли. Позже женщина предположила, что так сосед пытался отомстить ей за инициативу создать ТСЖ.