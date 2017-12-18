По словам специалистов, пугающее исследование об отсутствии секса в жизни каждого восьмого россиянина нуждается в корректировке. Ведь положение дел в постелях у наших сограждан даже несколько хуже, чем говорит статистика.

Результаты опроса портала "Здоровье" Mail.Ru поражают: каждый восьмой россиянин не занимался сексом в 2017 году. Другими словами, в ближайшем окружении каждого из нас есть один или несколько человек, для которых отсутствие интимной жизни — это либо вынужденная необходимость, либо сознательный выбор, но, так или иначе, суровая действительность.

Лайф решил спросить у специалистов, а верят ли они этим цифрам, или статистика в столь деликатном деле обречена быть оторванной от реальности. Вердикт экспертов такой: сказанному верить, но — с существенными оговорками.

— Думаю, что этим цифрам можно верить, так как люди больше времени проводят в Интернете, в соцсетях, набирает обороты порнозависимость и "секс онлайн", — рассказала психолог-сексолог Татьяна Кан.

Она отметила общую тенденцию — люди предпочитают реальным отношениям виртуальные.

С ней во многом согласен психотерапевт и сексолог Александр Теллер, пошутив при этом, что статистика может скорректироваться в новогодние праздники, когда подарки подарены, салаты съедены, фильмы просмотрены и людям банально будет нечем заняться.

— Статистика — достаточно лукавая вещь, но, думаю, цифры даже преуменьшены. Масса благополучных и производящих впечатление счастливых в этом плане людей имеют большие проблемы и даже в опросах не будет говорить правду. Поэтому, думаю, без секса остался не каждый восьмой, а каждый шестой или седьмой, — заявил он в беседе с Лайфом.

А вот эксперт в той же области Артём Толоконин отметил, что такой статистике вообще не стоит особо доверять. По его словам, действительно серьёзных сексологических исследований в России не проводилось очень давно, и эти данные, скорее всего, искажены.

Напомним, ранее Лайф приводил результаты опроса, согласно которым каждый восьмой россиянин остался без секса в 2017 году.