Школьника раздавило бетонной плитой в заброшенном доме под Владимиром

Подросток попытался подняться на второй этаж, но ветхие конструкции не выдержали его веса.

Трагедия произошла на территории одной из заброшенных строек в городе Вязники, куда 12-летний мальчик пришёл поиграть со своими товарищами. Один из юных исследователей попытался подняться на второй этаж, но ветхие конструкции не выдержали веса подростка и он погиб, придавленный бетонными плитами.

— Произошло обрушение бетонных конструкций лестничных маршей, которыми придавило пострадавшего ребёнка. В результате полученных повреждений мальчик умер на месте происшествия, — прокомментировали в региональном управлении СКР.

По данному факту Следственный комитет завёл уголовное дело о халатности. По данным ведомства, заброшенное здание является муниципальной собственностью Вязниковского района и ответственность за режим безопасности аварийного строения, как и должный контроль за охраной территории, должен был осуществляться местной администрацией.

Другие обстоятельства устанавливаются.