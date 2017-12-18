Двое трудников монастыря под Калугой задержаны по подозрению в изнасиловании

Жертва оказалась в квартире с двумя незнакомцами. После того как её избили и принудили к близости, ей удалось сбежать от мучителей через окно.

С заявлением в полицию обратилась 25-летняя девушка, которая гостила у своей родственницы в Боровске (Калужская область). Она рассказала, что утром в субботу она познакомилась с молодым человеком в соцсетях, а вечером того же дня они встретились.

Парочка гуляла по городу, когда погода вдруг резко испортилась. Новый знакомый предложил девушке пойти к нему, чтобы переждать дождь, и та согласилась.

Когда гостья поняла, что в квартире помимо них находится ещё один молодой человек, она спешно засобиралась домой. Однако злоумышленники и не собирались отпускать свою жертву. Они избили её и, угрожая убийством, совершили изнасилование. Вскоре после этого потерпевшей удалось сбежать от мучителей через балкон.

— В результате грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий лица, совершившие данное преступление, уже установлены. Ими оказались ранее не судимый 25-летний житель Курской области и ранее неоднократно судимый 21-летний мужчина, не имеющий регистрации на территории РФ. Подозреваемые на протяжении длительного времени являлись трудниками местного монастыря, — сообщили в СКР.