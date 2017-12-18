В пермском роддоме умерла женщина, беременная двойней

В связи со смертью роженицы возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В Пермском краевом перинатальном центре умерла женщина, беременная двумя детьми, об этом сообщают в министерстве здравоохранения по региону.

По данным ведомства, женщина находилась в высокой группе риска, поэтому её госпитализировали, поместив под круглосуточное наблюдение врачей. Как только роженице стало лучше, её перевели в родильное отделение, где она и двое детей в утробе скончались.

Отмечается, что в настоящее время специалисты Минздрава устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По данных региональных СМИ, в связи с происшествием руководителя перинатального центра могут снять с должности.