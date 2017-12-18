Сотрудники ФСБ поймали банду, перевозившую гастарбайтеров на Южный Урал

Банда занималась фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учёт, а также сбытом поддельных квитанций.

В Челябинской области правоохранители задержали банду, члены которой организовывали незаконное пребывание более 40 мигрантов в России. Совместную операцию провели сотрудники челябинского УФСБ РФ и представители ГУ МВД РФ. Как сообщает Ura.ru, один из членов банды из Узбекистана, остальные — русские.

По предварительной информации, злоумышленники фиктивно ставили иностранцев на миграционный учёт, а также сбывали поддельные квитанции об уплате специального налога. Кроме того, участники банды оформляли иностранцам сертификаты о владении русским языком и знании истории без прохождения ими обязательного тестирования.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье "Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".