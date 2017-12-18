Учёные поделились новой версией происхождения Марса

По словам исследователей, красная планета сформировалась намного дальше от Солнца — в поясе астероидов.

Учёные из Японии, США и Великобритании выяснили, что Марс и Земля не могли быть ранними соседями, сообщает Earth and Planetary Science Letters.

По словам исследователей, красная планета сформировалась намного дальше от Солнца — в поясе астероидов, так как её минеральный состав близок к ним. На формирование Марса оказал влияние Юпитер, вытолкнув его своей гравитацией, вследствие чего он имеет сравнительно небольшую массу и переместился на нынешнюю орбиту.

Также учёные высказали мнение, что потеплению атмосферы планеты и появлению на её поверхности воды способствовала бомбардировка астероидами.

Ранее ESA публиковало уникальные фотографии Марса.