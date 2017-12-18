Пенсионный фонд не обнаружил в России бедных пенсионеров

В ведомстве огласили официальную статистику по регионам, однако в Госдуме и Совфеде возникли претензии как к цифрам, так и к формулировкам.

В России не осталось пенсионеров, живущих за чертой бедности, утверждает ПФР. По данным ведомства, всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата до уровня прожиточного минимума, а средняя социальная пенсия в 2017 году на 4,1% выше прожиточного минимума для этой категории граждан.

— В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, — сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отметим, статистику ведомства опровергают как в Госдуме, так и в Софеде. Например, депутат Валерий Рашкин в эфире НСН назвал заявление ПФР "враньем и лукавством", уточнив, что, по его информации, треть пенсионеров в России в настоящее время живёт за чертой бедности.

Глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, в свою очередь, уточнил, что если ни один пенсионер нашей страны не получает пенсию ниже прожиточного минимума, это не означает, что они живут хорошо.

— Назвать пенсионеров богатыми язык, конечно, ни у кого не повернётся. В этой связи я бы остерёгся давать такого рода оценки, что в России нет бедных пенсионеров, — отметил он в беседе с RT.