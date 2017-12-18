Саакашвили объявил "мораторий" на марши и митинги

При этом в партии "Рух новых сил" заявили, что не планируют полностью прекращать оппозиционные акции, так как "они являются частью демократии".

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил мораторий на проведение маршей и митингов после столкновений у Октябрьского дворца в Киеве, заявил член политического совета "Руха новых сил" Иван Лозовой в эфире канала ZIK.

— Ещё вчера "Рух новых сил" выступил с осуждением всех провокаторов, прибегших к насилию. Это чёткая и однозначная позиция как нашего лидера, так и нашей политической силы. То, что общество находится на пороховой бочке — не наша вина, — отметил Лозовой.

Впрочем, партия не планирует полностью прекращать оппозиционные акции, так как, по словам Лозового, оппозиция — неотъемлемая часть демократии, а её отсутствие — это диктатура.

Напомним, сторонники экс-президента Грузии попытались захватить Октябрьский дворец, чтобы организовать там свой штаб. Несмотря на слова политика, что у демонстрантов было разрешение провести мероприятие в общественном здании, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.