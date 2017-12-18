Космический грузовик Cygnus завершил свою миссию и сгорел в атмосфере Земли

Аппарат доставил на МКС более трёх тонн груза: еду, одежду и научное оборудование.

Космический грузовик Cygnus завершил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) и после сгорел в слоях атмосферы Земли. Об этом сообщает компания Orbital ATK.

По данным компании, аппарат сгорел в атмосфере Земли над Тихим океаном к востоку от Новой Зеландии в 15:54 по мск.

Как ранее сообщал Лайф, восьмая грузовая миссия Cygnus к МКС стартовала 12 ноября на ракете-носителе Antares с космодрома на острове Уоллопс (Атлантический океан), штат Вирджиния. Беспилотный грузовой корабль доставил на орбиту более 3,3 тонны груза, включая материалы, необходимые для поддержки более 250 научных экспериментов.