В Карачаево-Черкесии в машине боевиков нашли бомбу с поражающими элементами

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В Карачаево-Черкесии в машине боевиков нашли бомбу с поражающими элементами

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Фото : © Национальный антитеррористический комитет

НАК опубликовал видеозапись уничтожения взрывного устройства при помощи накладного заряда.

В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами после ликвидации террористов ИГИЛ*, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

— На месте происшествия обнаружены автоматы, боеприпасы к ним и СВУ, начинённое поражающими элементами. Проводится опознание нейтрализованных бандитов, — говорится в сообщении.

Также НАК публикует видео ликвидации боеприпаса накладным зарядом.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.

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