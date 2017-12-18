В Карачаево-Черкесии в машине боевиков нашли бомбу с поражающими элементами

В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами после ликвидации террористов ИГИЛ*, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
— На месте происшествия обнаружены автоматы, боеприпасы к ним и СВУ, начинённое поражающими элементами. Проводится опознание нейтрализованных бандитов, — говорится в сообщении.
Также НАК публикует видео ликвидации боеприпаса накладным зарядом.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.
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