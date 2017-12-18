Россельхознадзор заподозрил завод PepsiCo в использовании молока с антибиотиками

Но при этом сотрудники ведомства не исключают, что партию небезопасного сырья могли отправить на переработку.

В намеренном использовании молочного сырья с антибиотиками при производстве сыров подозревается алтайское предприятие "Рубцовский молочный завод", принадлежащее "Вимм-билль-данн", который в свою очередь входит в PepsiCo. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

— Анализ журнала наличия антибиотиков в молоке показал, что используемой тест-системой зафиксировано свыше 20 случаев наличия антибиотиков в исследуемых партиях молокосырья, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эти партии с небезопасным сырьём были отправлены на переработку. Но этот факт завод никак не сможет подтвердить, поэтому нельзя исключить, что сырьё всё-таки утилизировали.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Россельхознадзор нашёл антибиотики тетрациклиновой группы в сыре Ламбер, который изготавливают на этом же предприятии. По этому факту Прокуратура Алтайского края должна провести внеплановую проверку завода.