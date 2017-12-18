Бывшая жена Вячеслава Манучарова умерла от инсульта на 30-м году жизни

Телеведущий трогательно попрощался с ней в "Фейсбуке": "Спасибо, что ты была в моей жизни".

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров поделился с поклонниками трагическим известием о смерти своей первой супруги. Виктория Селиверстова скончалась в Москве в возрасте 29 лет. Причиной трагедии стал инсульт.

"Дни.ру" напоминают, что на студентке Первого Медуниверситета имени Сеченова Виктории Селиверстовой Манучаров женился в 2010-м. У пары родилась дочь Ариша. Но начало семейной жизни совпало у телеведущего с пиком карьеры, а совмещать брак и телевидение он не смог. Молодая семья распалась, просуществовав всего лишь год.

Однако в день трагедии Манучаров с нежностью и скорбью отозвался о матери своей старшей дочери, написав на странице в "Фейсбуке": "Спасибо, что ты была в моей жизни".

Добавим, сейчас 36-летний актёр театра и кино живёт гражданским браком с американкой русского происхождения. Пара воспитывает дочь Нину и сына Даниила, которому скоро исполнится один год. Лайф публиковал его первые фото с новорождённым сыном.