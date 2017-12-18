Постпред США заявила, что другие страны не имеют права указывать США, где размещать посольство.

США наложили вето на резолюцию ООН, которая не признаёт статуса Иерусалима и требует отмены решения Трампа о переводе Посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в Святой город, сообщает The Associated Press.

— Никакая другая страна не будет указывать США, где размещать посольство, поскольку у государства есть на это своё суверенное право, — цитирует постоянного представителя США при ООН Никки Хейли Breaking911.

Напомним, делегация Египта внесла в Совет безопасности ООН подготовленный Палестиной проект резолюции. Согласно ему, любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы и являются недействительными, а потому должны быть отменены.