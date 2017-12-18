ГИБДД и скорую помощь обязали приезжать на место ДТП не дольше, чем за 15 минут

За нарушение требований работникам столичных служб грозят штрафы и выговоры от начальства.

Столичные власти вводят новый норматив, согласно которому сотрудники ГИБДД и скорой помощи Москвы должны приезжать на место происшествий не дольше, чем за 15 минут после поступления заявки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что новое правило также будет актуально для сотрудников ЦОДД и следственной группы. При этом у сотрудников Центра организации дорожного движения есть 20 минут на прибытие, а у следователей — не более получаса.

Сообщается, что за нарушение требований работников столичных служб будут наказывать штрафами и выговорами от начальства.