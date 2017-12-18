"Наземное метро" в Москве начнёт работу во II квартале 2019 года

Движение поездов по двум первым направлениям Московских центральных диаметров (МЦД), которые будут соединять радиальные ж/д направления пригородного сообщения города, запустят во II квартале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства МО в "Инстаграме".
#ГубернаторМО Андрей Воробьев принял участие в 23-м заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и #МО. Мероприятие прошло под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, участниками совещания также стали мэр Москвы Сергей #Собянин, представители министерств и ведомств 2-х субъектов РФ. Обсуждались вопросы развития пригородного железнодорожного сообщения МТУ, улично-дорожной сети Московской агломерации, а также реализации проекта строительства #ЦКАД и организации доставки пассажиров из аэропортов во время ЧМ по футболу. В рамках мероприятия Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым подписал План-график реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап». Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года. Направление МЦД-1 «Одинцово – Лобня» протяженностью 52 км будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить около 43 млн человек в год. Маршрут МЦД-2 «Нахабино - Подольск», с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 млн человек, будет длиной 80 км, расстояние можно преодолеть за 1 час 48 минут. Минимальный интервал движения составит около 6 минут. Реализация проекта по строительству диаметральных направлений в Московском регионе позволит добиться качественно нового уровня обслуживания пассажиров всей агломерации. #сотрудничество #транспорт #дорогиподмосковья #нашеподмосковье
— Андрей Воробьёв совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым подписали план-график реализации проекта "Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап". Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года, — говорится в сообщении.
При этом направление МЦД Одинцово — Лобня длиной 52 километра будет иметь 11 пересадок на ж/д станции и станции метро и перевозить примерно 43 миллиона человек в год. Маршрут МЦД-2 Нахабино — Подольск протяжённостью 80 километров перевезёт чуть меньше 50 миллионов человек.
В соответствии с планом поезда первых двух направлений будут ходить раз в шесть минут.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал проект новой ветки наземного метро в Москве. По МЦД будут ездить аналоги "Ласточек".
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