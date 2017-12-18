"Наземное метро" в Москве начнёт работу во II квартале 2019 года

В соответствии с планом поезда первых двух направлений будут ходить раз в шесть минут.

Движение поездов по двум первым направлениям Московских центральных диаметров (МЦД), которые будут соединять радиальные ж/д направления пригородного сообщения города, запустят во II квартале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства МО в "Инстаграме".

— Андрей Воробьёв совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым подписали план-график реализации проекта "Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап". Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года, — говорится в сообщении.

При этом направление МЦД Одинцово — Лобня длиной 52 километра будет иметь 11 пересадок на ж/д станции и станции метро и перевозить примерно 43 миллиона человек в год. Маршрут МЦД-2 Нахабино — Подольск протяжённостью 80 километров перевезёт чуть меньше 50 миллионов человек.

В соответствии с планом поезда первых двух направлений будут ходить раз в шесть минут.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал проект новой ветки наземного метро в Москве. По МЦД будут ездить аналоги "Ласточек".