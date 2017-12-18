Шесть человек погибли и более 70 пострадали при сходе поезда с рельсов в США

В составе, рухнувшем на шоссе, находилось около 78 пассажиров и пять членов экипажа.

Шесть человек погибли и 77 были госпитализированы при сходе скоростного поезда с рельсов в США, сообщает американская железнодорожная компания Amtrak.

Авария произошла на участке между городами Олимпия и Лейквуд. Последний вагон состава рухнул на шоссе, задев несколько автомобилей. В качестве вероятной причины крушения называют препятствие на путях.

NEW: Aerial view provides fuller look at devastating Amtrak train derailment in Washington state; "multiple fatalities" reported according to officials. https://t.co/4rDhIR6a5R pic.twitter.com/7ND0vylheR — ABC News (@ABC) 18 декабря 2017 г.

Ранее Лайф сообщал, что движение по трассе, где произошёл инцидент, частично остановлено. Попавший в аварию поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.