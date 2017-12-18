Шесть человек погибли и более 70 пострадали при сходе поезда с рельсов в США

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Шесть человек погибли и более 70 пострадали при сходе поезда с рельсов в США

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Фото:© Twitter/Daily Mail US

В составе, рухнувшем на шоссе, находилось около 78 пассажиров и пять членов экипажа.

Шесть человек погибли и 77 были госпитализированы при сходе скоростного поезда с рельсов в США, сообщает американская железнодорожная компания Amtrak.

Авария произошла на участке между городами Олимпия и Лейквуд. Последний вагон состава рухнул на шоссе, задев несколько автомобилей. В качестве вероятной причины крушения называют препятствие на путях.

Ранее Лайф сообщал, что движение по трассе, где произошёл инцидент, частично остановлено. Попавший в аварию поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.

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