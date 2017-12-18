Истребитель ВВС Польши пропал с радаров

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Истребитель ВВС Польши пропал с радаров

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Фото: © rmf24.pl

Истребитель ВВС Польши МиГ-29 пропал с радаров, передаёт польская радиостанция. По имеющимся данным, связь с пилотом была во время посадки.

Военный самолёт должен был приземлиться на аэродроме в аэропорте Миньск-Мазовецкий.

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