В Белом доме отмечают, что две страны вступили в противоборство с США за геополитическое господство, вытесняя американцев в ряде областей.

США назвали Россию и КНР главными угрозами национальной безопасности страны. Об этом говорится в новой стратегии нацбезопасности США. При этом наибольшие опасения американцев вызывает военный потенциал России.

— Россия инвестирует в новые военные возможности, в том числе в системы ядерных вооружений, что остаётся наиболее существенной из существующих угроз США, — говорится в документе.

Руководство США опасается разработок Китаем и Россией передовых вооружений, что, по мнению Белого дома, "может угрожать нашей критической инфраструктуре и структуре управления".

В документе отмечается, что обе страны вступили в противоборство с США за геополитическое господство, вытесняя их в ряде областей.

Кроме того, в тексте документа выражается обеспокоенность активностью террористических организаций и возможным использованием террористами оружия массового поражения.