Трамп: Планировавшийся в Санкт-Петербурге теракт мог привести к сотням жертв

Президент США отметил, что разведданные ЦРУ помогли предотвратить атаку и избежать гибели людей.

Дональд Трамп заявил, что теракт, который планировался в Санкт-Петербурге, мог привести, "возможно, к сотням" жертв, сообщает Reuters World.

Ранее во время представления новой Стратегии национальной безопасности президент США отметил, что предотвращение теракта в Санкт-Петербурге в результате передачи разведданных ЦРУ является примером того, как должны взаимодействовать между собой разведслужбы.

По его словам, в результате атаки могло погибнуть много людей, но благодаря действиям правоохранительных органов удалось задержать террористов ещё до нападения и избежать человеческих жертв.