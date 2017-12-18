Айшат Кадыровой вручили премию Fashion New Year Awards 2018

Айшат Кадырову наградили престижной премией "Лучший показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Week" на ежегодной церемонии вручения наград мира моды Fashion New Year Awards 2018.
— Ваш бренд стал очень интернациональным. Цвета, материалы — чувствуется, что вы вложили в работу всю свою душу, — отметила фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер во время вручения престижной награды.
Церемония награждения проходила в отеле The Ritz-Carlton Moscow, где телеканал Fashion TV вручил хрустальные статуэтки самым знаковым персонам fashion-индустрии.
В октябре этого года Айшат Кадырова представила новую коллекцию одежды "Горная жемчужина" в парке "Зарядье".
Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).
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