Айшат Кадыровой вручили премию Fashion New Year Awards 2018

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Айшат Кадыровой вручили премию Fashion New Year Awards 2018

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В октябре этого года Айшат Кадырова представила новую коллекцию одежды "Горная жемчужина" в парке "Зарядье".

Айшат Кадырову наградили престижной премией "Лучший показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Week" на ежегодной церемонии вручения наград мира моды Fashion New Year Awards 2018.

— Ваш бренд стал очень интернациональным. Цвета, материалы — чувствуется, что вы вложили в работу всю свою душу, — отметила фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер во время вручения престижной награды.

Церемония награждения проходила в отеле The Ritz-Carlton Moscow, где телеканал Fashion TV вручил хрустальные статуэтки самым знаковым персонам fashion-индустрии.

В октябре этого года Айшат Кадырова представила новую коллекцию одежды "Горная жемчужина" в парке "Зарядье".

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

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