"Касперский" обжалует в суде запрет США на использование программ в госорганах

Российский производитель программного обеспечения "Лаборатория Касперского" подала судебный иск против Министерства внутренней безопасности США, которое утвердило закон, запрещающий использовать продукты компании в правительственных структурах. Об этом в своём блоге сообщил глава компании Евгений Касперский.
Он написал, что "необоснованное решение министерства в нарушение действующих правил и сопутствующая атака в американских медиа имеют глобальный эффект" на предпринимательскую деятельность компании.
По словам Касперского, лаборатории ещё предстоит оценить масштаб ущерба. А пока глава предприятия занимается тем, что рассказывает своим партнёрам и заказчикам реальную причину происходящего.
Напомним, ранее Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США. Согласно документу, запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства США.
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