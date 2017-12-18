"Касперский" обжалует в суде запрет США на использование программ в госорганах

По словам главы Kaspersky Lab, решение Министерства внутренней безопасности нанесло огромный ущерб бизнесу компании.

Российский производитель программного обеспечения "Лаборатория Касперского" подала судебный иск против Министерства внутренней безопасности США, которое утвердило закон, запрещающий использовать продукты компании в правительственных структурах. Об этом в своём блоге сообщил глава компании Евгений Касперский.

Он написал, что "необоснованное решение министерства в нарушение действующих правил и сопутствующая атака в американских медиа имеют глобальный эффект" на предпринимательскую деятельность компании.

По словам Касперского, лаборатории ещё предстоит оценить масштаб ущерба. А пока глава предприятия занимается тем, что рассказывает своим партнёрам и заказчикам реальную причину происходящего.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США. Согласно документу, запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства США.