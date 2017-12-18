Опубликована запись переговоров экипажа после крушения поезда в США

В качестве вероятной причины схода состава с рельсов специалисты называют препятствие на путях.

Опубликована запись переговоров экипажа поезда с диспетчером после того, как состав рухнул на шоссе, сообщает ABC News.

— Амтрак 501. Авария. Авария. Авария. Мы на земле, на автостраде. Нам нужна помощь как можно скорее, — говорит голос на записи.

— Привет, ребята, что случилось? — спросил спокойно диспетчер.

Член экипажа поезда ответил, что когда состав поворачивал на мосту над автотрассой I-5 к северу от Нисквалли (индейская резервация), то упал на землю. На вопрос диспетчера, всё ли в порядке, член команды заявил, что пока ничего не понимает, но машины на шоссе оказались повреждены.

— Я сейчас нахожусь в северной части, но пойду на юг. Как только точно выясню состояние всех вагонов, дам вам знать, — заключил член экипажа.

Напомним, 18 декабря на участке между городами Олимпия и Лейквуд сошёл с рельсов скоростной поезд. В нём находилось около 78 пассажиров и пять членов экипажа. Ранее СМИ сообщали о шести погибших и 77 пострадавших в аварии.