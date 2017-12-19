В США заявили, что Северная Корея разрабатывает оружие для убийства американцев

Президент Соединённых Штатов отметил, что страна готова к подавлению агрессии со стороны КНДР.

Дональд Трамп заявил, что Северная Корея разрабатывает оружие для убийства миллионов американцев, сообщают местные СМИ со ссылкой на текст новой стратегии национальной безопасности.

По его словам, КНДР — это голодающая страна, которая тратит "сотни миллионов долларов" не на своих граждан, а на ядерное, химическое и биологическое оружие, которое может угрожать США.

— Северная Корея ищет возможность убить миллионы американцев с помощью ядерного оружия. КНДР также уделяет внимание химическому и биологическому оружию, которое также может быть доставлено ракетой, — говорится в документе.

Поэтому в США сейчас внедряется многоуровневая система противоракетной обороны с акцентом на Северную Корею и Иран для защиты родины от ракетных атак. Система предусматривает возможность поражения ракетных угроз ещё до запуска.

Напомним, в стратегии национальной безопасности США отмечены угрозы со стороны Китая, "стран-изгоев" в лице Ирана и КНДР, а также международных террористических организаций. По мнению авторов документа, руководство КНДР и Ирана нацелено на дестабилизацию регионов, а также угрожает американцам и их партнёрам.