В Бразилии при обрушении сцены на музыкальном фестивале погиб диджей

В Бразилии на музыкальном фестивале погиб диджей из-за обрушения сцены. Об этом сообщает TMZ.
Rave que estava rolando no parque de exposições Assis Brasil @metsul @MetroclimaPOA pic.twitter.com/kicb7WnNnf— Rafael Maroni (@rafamaroni) 17 декабря 2017 г.
30-летний Кейлеба Фрейтас был доставлен в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть музыканта.
Инцидент произошёл на фестивале Atmosphere, на котором присутствовало около пяти тысяч человек.
При обрушении сцены пострадали также три человека.
Полиция проводит расследование по факту происшествия.
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