В Бразилии при обрушении сцены на музыкальном фестивале погиб диджей

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В Бразилии при обрушении сцены на музыкальном фестивале погиб диджей

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Фото: flickr.com/tatsuhico

Инцидент произошёл на фестивале Atmosphere, на котором присутствовало около пяти тысяч человек.

В Бразилии на музыкальном фестивале погиб диджей из-за обрушения сцены. Об этом сообщает TMZ.

30-летний Кейлеба Фрейтас был доставлен в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть музыканта.

Инцидент произошёл на фестивале Atmosphere, на котором присутствовало около пяти тысяч человек.

При обрушении сцены пострадали также три человека.

Полиция проводит расследование по факту происшествия.

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