Американец объявил награду в $10 тысяч за помощь в поисках домашней обезьянки

Мужчина называет Генри "своим ребёнком" — на него он потратил более девяти тысяч долларов.

Житель американского штата Флорида Карл Миникс объявил награду в 10 тысяч долларов за помощь в поисках его пропавшей обезьянки. Об этом сообщает WSVN-TV.

Трёхмесячный примат по кличке Генри был похищен грабителями, ворвавшимися в дом Миникса в Форт-Лодердейле.

Миникс объявил награду в размере 10 тысяч долларов нашедшему его любимого питомца.

Мужчина называет Генри "своим ребёнком" — на него он потратил более девяти тысяч долларов.

Миникс также нанял частного сыщика для помощи в поиске малыша-примата.