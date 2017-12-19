В штате Вашингтон объявили режим ЧС после крушения поезда

Губернатор настоятельно рекомендовал водителям не пользоваться автотрассой, на которую рухнули вагоны.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за крушения скоростного поезда компании Amtrak.

По его словам, "трагическое происшествие в округе Пирс стало серьёзным и продолжающимся инцидентом".

— Моя жена Труди и я сопереживаем всем, кто находился на борту, и молимся за раненых. Я знаю, что спасатели делают всё возможное, — отметил губернатор.

Инсли ввёл режим ЧС в округах Пирс и Тёрстон и настоятельно рекомендовал автомобилистам не пользоваться автотрассой I-5, на которую рухнули вагоны скоростного пассажирского состава.

Напомним, 18 декабря на участке между городами Олимпия и Лейквуд сошёл с рельсов и рухнул на шоссе скоростной поезд. В нём находилось около 78 пассажиров и пять членов экипажа. Ранее СМИ сообщали о шести погибших и 77 пострадавших в аварии.